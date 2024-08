El clima extremo llegó para quedarse. Cómo prepararse financieramente para un desastre

Por último, comprueba que la cobertura de tus pertenencias te permitirán estar completamente protegido, o lo suficientemente protegido. La cobertura de la mayoría de las pólizas de propietarios de viviendas para pertenencias asciende a entre el 50% y el 70% del valor de la estructura de su vivienda, dijo Worters. Por lo tanto, por cada US$ 100.000 de cobertura para la estructura de tu vivienda, podrías tener entre US$ 50.000 y US$ 70.000 de cobertura para tus pertenencias en el hogar, desde tus muebles y artículos del hogar hasta tu piano.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.