Formas de leer a Cuba desde la academia estadounidense

El capitalismo despiadado del que nos hablaron con ferocidad por 50 años campea por sus respetos en la isla, y encima, el gobierno totalitario que lo ejecuta es por definición sordo, no acepta críticas. Manda a la ciudadanía a tener “resistencia creativa” mientras en cada aparición televisiva para explicar medidas que benefician solo a la cúpula de poder se les ve obscenamente obesos. La obesidad del alto mando cubano se ha convertido en su elemento delator. En esa figura del “chivato” que ellos mismos fomentaron (cubanos denunciando a otros si eran políticamente disidentes) se ha metido en sus cuerpos en forma de una enfermedad para decirnos: aunque queremos seguirlos engañando el chivato que vive en mí me autodelata. Una suerte de imparable y surreal parábola del mal prójimo. Invito a buscar los datos de inversiones del estado cubano para que se comprueben estas cosas que aquí digo: cuánto han puesto en la última década en salud y educación versus en inversiones de bienes raíces. Están disponibles. El cinismo y la impunidad son tantas que ya no las secuestran o al menos no del todo.

-Me encuentro en un momento personalmente delicado. Estoy de duelo por la muerte de mi abuela, la persona que representaba mi mejor y más freudiano impulso por Cuba. Aclaro esto porque me gustan los matices y porque no sé negociar los símbolos si lo que queda dañado es la honestidad. Miro todo en estos días, efectivamente, con esa tristeza. Ahora que ya nos colocamos ahí, te respondo que se hace muy difícil seguir con las fuerzas intactas cuando te das cuenta de la absoluta y ya nada disimulada desidia con que ese gobierno -un día paradigma de bienes y servicios encaminados hacia la seguridad social- se ha desbarrancado por el más inhumano de los atolladeros. La basura acumulada en las esquinas de cualquier barrio entra en forma de mosquitos a las casas de cualquiera y los enferma. Este verano, como el pasado y como el anterior, se habla y se constata en las salas de emergencia y en las conversaciones de calle el número de contagiados de dengue, fiebres de oropouche y otras enfermedades tropicales apenas identificables creadas por la insalubridad.

-Ese proceso, gracias a la libertad académica de ese país (puesta en jaque por la más rancia derecha; pero todavía en pie) es absolutamente libérrimo. Es decir, yo, como profesora de literatura caribeña, con foco en literatura cubana, estudio a quien deseo en mis seminarios para estudiantes de literatura tanto de pregrado como de doctorado. Y el resto de los colegas asumo hará lo mismo. Hay autores canónicos, se sobreentiende. Y ese estar en el parnaso de los escritores más estudiados de cierto país es un proceso que se crea con mucho tiempo y con el auspicio de las editoriales, las universidades, las revistas especializadas, la crítica, etc. En otras palabras, asumo que muchos cubanistas en EE.UU. seguirán leyendo con frecuencia a Cirilo Villaverde, a Martí, a Lezama Lima, a Virgilio Piñera… pero somos también otros tantos (tantas, me atrevería a decir) quienes hemos decidido revisar el archivo y volvernos hacia Emilia Casanova, Fina García-Marruz, Lydia Cabrera o hacia las poetas de la generación de los ochenta, Albis Torres o Reina María Rodríguez, o hacia las narradoras postsoviéticas. En otras palabras, la libertad académica garantiza la pluralidad del archivo y eso es delicioso. En mi caso he llegado a presentar en clase a autoras inéditas y completamente desconocidas. Si su documento tiene algo que contar sobre Cuba voy a por él.

Paré de hacer los programas de estudios en el extranjero cuando durante la pandemia se cancelaron o limitaron los viajes internacionales. Pero en realidad paré (no los reactivé) porque las condiciones sanitarias de la isla ya no me dejan sentir seguridad si uno de esos estudiantes tuviera un accidente o necesitara atención médica de emergencia. Las cifras (secuestradas por el gobierno) de personas que mueren cada día por condiciones de insalubridad son apabullantes. En cada barrio, en cada pueblo se escucha el relato de alguien que entró a cirugía por una hernia, una obstrucción intestinal, un accidente que requirió cirugía y que termina muerto/a causa de sepsis creadas por bacterias intrahospitalarias. Esa razón y el hecho de que haya miles de jóvenes en las cárceles luego de las protestas del 11 de julio de 2021 cuando el pueblo solo demandaba su derecho a una alimentación digna, a luz eléctrica y a medicinas fueron mis razones para detener esos viajes que en algún momento creí productivos, si de erosionar las narrativas al uso sobre Cuba se trataba.

Si pensamos en los más jóvenes, en los últimos años, me gusta destacar la obra de Martha Luisa Hernández Cadenas (“La puta y el hurón”); la de Carlos Manuel Álvarez (“La tribu”, “Los caídos”) o la de Jorge Enrique Lage (“La autopista: the movie”, “Archivo”, “The Everglades”). Estos tres autores, de entre un grupo más numeroso e igualmente interesante, forman parte de esa generación conocida como Cero y en sus búsquedas dentro de la realidad de la isla parecerían trabajar con una pulpa que no es otra que la del hartazgo, el desencanto y la rabia. Que en su siniestra imposibilidad ha terminado con muchas vidas y con el ejercicio de soñarse vivo. Algo mucho más terrible aún.

