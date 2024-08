4 cifras que muestran poder de mujeres latinas en la economía de EE.UU.

Para las mujeres es un desafío mayor en un contexto desventajoso para la comunidad latina. El estudio “More than a Monolith: The Advancement of Hispanic and Latino/a Talent”, del grupo de expertos sin fines de lucro Coqual, señala que, si bien los hispanos y latinos constituyen el 19% de la población estadounidense, solo representan alrededor del 8% de la fuerza laboral profesional. Y dentro de las empresas estadounidenses, solo el 10% de los gerentes y el 5% de los ejecutivos se identifican como hispanos o latinos.

No obstante, hay mucho camino por recorrer. Según el Centro Nacional de Derechos de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés) las mujeres latinas reciben en EE.UU. solo 57 centavos por cada dólar que se le paga a los hombres blancos no hispanos. La diferencia de 43 centavos por dólar se traduce en una brecha negativa de US$ 30.450 en sus ingresos anuales. En una carrera de 40 años, esto se traduce en una pérdida de alrededor de US$ 1.218.000.

