AT&T dice que está solucionando un problema de software que afecta su red inalámbrica

Los detalles sobre el número de clientes afectados y la duración de la interrupción no se dieron a conocer de inmediato. Pero el sitio web de seguimiento de servicios digitales Down Detector mostró un aumento de las interrupciones de AT&T a partir de las 17.00 horas ET de este martes y alcanzó su punto máximo alrededor de las 19.00. A las 22.00 horas, el número de incidentes reportados estaba disminuyendo abruptamente, según el sitio.

