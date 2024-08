ABBA pide a la campaña de Trump que deje de usar su música

En un mitin de Trump en Montana a principios de agosto, se reprodujo la canción y el video de Céline Dion, “My Heart Will Go On”, lo que provocó que su equipo se manifestara. “Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este uso ni ningún otro similar”, dijo el equipo de la cantante en un comunicado.

En una declaración a CNN, un representante de la banda dijo: “ABBA descubrió recientemente el uso no autorizado de su música y videos en un evento de Trump a través de videos que aparecieron en la web. Como resultado, ABBA y su representante solicitaron de inmediato que se borre y elimine dicho contenido. No se ha recibido ninguna solicitud; por lo tanto, no se ha otorgado ningún permiso o licencia”.

