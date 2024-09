ANÁLISIS | Los teléfonos inteligentes no hacen más inteligentes a sus hijos

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asociada de Comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls – And How We Can Take It Back” fue publicado recientemente por Alcove Press. Síguela en Instagram, Facebook y X.

Esa preocupación no es saludable porque, como escribió el psicólogo social Jonathan Haidt en “The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness”, una de las cosas más importantes que deberían hacer los jóvenes es jugar con sus iguales.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.