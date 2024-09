CNN verifica: Trump afirma falsamente que todas las encuestas dicen que él ganó el debate

Trump dijo en Fox que “todas las encuestas de anoche me tenían como gandor por 90 a 10” y que “tenemos una aquí: 92 a 7”. He aquí un ejemplo de una encuesta que lo tenía como ganador por un margen tan grande como ese: una encuesta web no científica de Newsmax, una estación de televisión de derecha que invitó a los espectadores a ir a su sitio de internet y decir quién creían que había ganado.

