Ya son más de 60 los muertos por Helene en el sureste de Estados Unidos

En Cedar Key, Florida, la devastación es tan generalizada que no es lo suficientemente seguro como para permitir que los residentes o voluntarios de nuevo en la pequeña comunidad frente a la costa de Florida, funcionarios de la ciudad dijeron este viernes. La ciudad no dispone de alcantarillado, agua ni electricidad, “así que no hay muchas posibilidades de mantener a la gente aquí”, dijo la alcaldesa de Cedar Key, Sue Colson.

-Ruptura de presa ya no es inminente: Una advertencia de inundación repentina para pueblos y ciudades inmediatamente debajo de la presa Nolichucky en el río Nolichucky este sábado debido a que los operadores de la presa informaron de un “flujo de agua excesivo” sobre la presa se permitió que expirara a medida que los niveles de agua retrocedían. La presa había enfrentado una posible ruptura inminente, pero ya no es así, anunció la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee en una conferencia de prensa al mediodía. La agencia trabajó con la Autoridad del Valle de Tennessee “para confirmar que el Nolichucky ya no está en ese estado y que no tenemos fallos de presa reportados en este momento,” dijo el jefe de personal de TEMA, Alex Pellom.

-‘El peor evento en la historia de nuestra oficina’: El Servicio Meteorológico Nacional de Greenville-Spartanburg, Carolina del Sur, dijo este sábado que está “devastado por las horribles inundaciones y los daños generalizados causados por el huracán Helene,” y que “no tiene palabras” para expresar la cantidad de vidas perdidas debido a la tormenta. La agencia lo calificó como “el peor evento en la historia de nuestra oficina,” en una publicación de Facebook este sábado por la noche. -Se informó de saqueos durante la noche en Asheville, que dieron lugar a algunas detenciones, dijo el jefe de policía de Asheville, Michael Lamb. “Nuestros agentes no dan abasto, así que sean pacientes con nosotros y les informaremos lo antes posible sobre la situación de sus amigos y familiares”, dijo Lamb. -Las fuerzas del orden están llevando a cabo comprobaciones de bienestar mientras las comunicaciones continúan interrumpidas, sin servicio de telefonía móvil en la región, según el jefe. Según las autoridades, pasarán al menos “varios días” antes de que los proveedores de telefonía móvil puedan restablecer el servicio. El volumen de llamadas de emergencia es muy alto, ya que también se están produciendo muchos incidentes no relacionados con el huracán, dijo Cole. Instó a la gente a permanecer fuera de las carreteras para permitir el paso de los vehículos de emergencia y a estar atentos a “la tierra que se mueve”, ya que el condado sigue lidiando con deslizamientos de tierra causados por las inundaciones que saturan el suelo. El condado está estableciendo sitios de distribución de agua para el público, que estará en funcionamiento el domingo, agregó Pinder. Un centro de asistencia familiar también se establecerá para los residentes para ayudarles a encontrar familiares y amigos, de acuerdo con Pinder. -La tormenta dañó gravemente el sistema de abastecimiento de agua de Asheville, que requerirá importantes reparaciones, según el subdirector municipal de Asheville, Ben Woody. Un aviso de hervir el agua sigue en vigor para los clientes que tienen agua. -Cientos de carreteras cerradas: Más de 400 carreteras permanecen cerradas en el oeste de Carolina del Norte, dijo el Departamento de Transporte del estado este sábado por la mañana. “Todas las carreteras en el oeste de Carolina del Norte deben considerarse cerradas,” dice su publicación en X. Múltiples secciones de las Interestatales 40 y 26, principales vías para viajar hacia y desde Asheville, permanecen cerradas este sábado debido a inundaciones o deslizamientos de tierra, de acuerdo con el Departamento de Transporte del estado. Desde el jueves, el condado de Buncombe ha recibido más de 5.500 llamadas al 911 y ha realizado más de 130 rescates en aguas rápidas. Los funcionarios advirtieron a los residentes que se mantengan alejados del agua debido a las líneas eléctricas caídas, la contaminación por aguas residuales y los escombros. Un refugio de emergencia está sirviendo actualmente a 400 personas en el Centro Agrícola del Western Nevada College cerca del Aeropuerto Regional de Asheville. El aeropuerto local dijo que sus operaciones están “canceladas por el resto del día,” y agradeció a los residentes por su paciencia durante el “desastre natural sin precedentes.”Un toque de queda sigue en vigor en Asheville desde las 7:30 p.m. de este sábado hasta las 7:30 a.m. de este domingo y se extenderá más allá de este domingo, dijeron las autoridades. -Más de 3 millones sin electricidad: Los remanentes de Helene continuaron dejando sin electricidad a varios estados del este de EE.UU. este sábado, con aproximadamente 3,1 millones de clientes a oscuras en áreas como Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Florida y Ohio, según PowerOutage.us. -Misiones de rescate por la tormenta en marcha: Hay “múltiples fallecidos” en el condado de Buncombe, Carolina del Norte, y más de 60 personas desaparecidas en el condado después de que la tormenta provocada por el huracán Helene causara inundaciones generalizadas en lo que los funcionarios llaman una “devastación bíblica” en toda el área. En el condado de Buncombe, que incluye la ciudad de Asheville y ha sido duramente golpeado, más de 150 operaciones de búsqueda y rescate están en marcha mientras los servicios de emergencia continúan abrumados, dijo Avril Pinder, la administradora del condado, en una conferencia de prensa el sábado. Ryan Cole, asistente del director de servicios de emergencia del condado de Buncombe, dijo que hay “múltiples fallecidos” en este momento, pero no tenía un número exacto de muertos hasta la noche del sábado. Más de 20 rescates aéreos se han llevado a cabo en el condado de McDowell desde temprano este sábado por la mañana, los cuales “extrajeron con éxito a pacientes de áreas aisladas que siguen siendo inaccesibles por tierra,” dijo la oficina de gestión de emergencias del condado en un comunicado de prensa. El condado de McDowell está directamente al este del condado de Buncombe, donde se encuentra Asheville. Casi 4.000 miembros de la Guardia Nacional estaban realizando esfuerzos de rescate en 21 condados de Florida, dijo el Departamento de Defensa el viernes. Carolina del Norte, Georgia y Alabama también han activado a sus guardias. El Gobierno de Biden también ha movilizado a más de 1.500 personas federales para apoyar a las comunidades afectadas por Helene, dijo la vicepresidenta Kamala Harris el viernes.

