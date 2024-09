¿Quiénes son los ministros del Gobierno de Claudia Sheinbaum en México? Este es su gabinete

Berdegué Sacristán ha dicho en varias entrevistas y foros, incluída una para CNN en Español, que no se superará el hambre en esta región si no se avanza de forma sostenida en combatir la desigualdad, porque el hambre, ha explicado, no es por falta de alimentos, sino porque muchas personas están en condición de pobreza.

