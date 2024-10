Estos son los 9 rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas

“El día de hoy no tenemos a ciencia cierta la exactitud de quién está con vida y quién no, o sea, sabemos que han secuestrado cadáveres. Hay 35 familias que han recibido notificación oficial de que lamentablemente ya sus familiares están muertos. Pero ¿y el resto? O sea, yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos”, dijo Itzik Horn a Andrés Oppenheimer de CNN en octubre de 2024.

La madre de los hermanos Cunio, quien también participó en la manifestación en Tel Aviv, se mostró desesperada por volver a ver a sus hijos. “Los quiero ahora, conmigo, ¡en casa! Ya no tengo fuerzas. No hay día que no llore…”, dijo Silvia Cunio.

“Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él”, relató.

