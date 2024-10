ANÁLISIS | La CIA, un infante de Marina y una recompensa de US$ 15 millones. Este presunto complot contra Maduro parece un guion de Hollywood, por una razón

“Ni siquiera se puede hablar de un juicio, para ser honesto”, dijo un abogado que representó a ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela en el pasado. “En la mayoría de los casos no hay un expediente con los cargos presentados contra tu cliente, no tienes acceso a la investigación, no hay testigos, y no puede presentar nuevas pruebas, todos esos procedimientos ocurren en un tribunal, pero son una farsa”.

