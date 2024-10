ANÁLISIS | Harris advierte de que el ‘desquiciado’ Trump busca el poder total

Harris sugirió en una entrevista con Roland Martin que Trump tenía algo que ocultar. “No volverá a debatir conmigo. Yo he publicado mi historial médico y él no. Y hay que preguntarse, ¿por qué lo hace su personal? Y puede que sea porque piensan que no está preparado, que no es apto, que es inestable y que no debería tener ese nivel de transparencia para el pueblo estadounidense”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.