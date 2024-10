CNN verifica: Trump hizo al menos 19 afirmaciones falsas en un foro de Fox con mujeres en una sola hora

Trump, hablando de Harris y la frontera, repitió su falsa afirmación de que “ella nunca fue allí”. Harris sí fue a la frontera como vicepresidenta, a Texas a mediados de 2021 y de nuevo a Arizona el mes pasado; muchos republicanos habían criticado a Harris antes de la visita de 2021 por no haber ido, y algunos argumentaron después que no iba con suficiente frecuencia, pero la afirmación de que “nunca” fue no es cierta desde hace más de tres años.

