Exintegrantes de One Direction se pronuncian tras la muerte de Liam Payne: “Lo extrañaremos mucho”

“He pasado por un momento un poco oscuro en mi vida y, para ser honesto, no estaría aquí sin los chicos”, dijo Payne a On Demand Entertainment en una entrevista en la alfombra roja en el estreno del documental “All Of Those Voices” de Tomlinson el año pasado.

El grupo tuvo un ascenso meteórico a la fama, convirtiéndose en la primera banda en tener sus primeros cuatro álbumes en el puesto número uno del Billboard 200. Conocido por canciones de éxito como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Story of My Life”, el grupo sigue siendo una de las bandas de chicos más vendidas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Después destacó su admiración en los sentidos musicales de su excompañero diciendo que “ eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre estaba feliz de saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Guardaré en mi corazón todos los recuerdos que tengo contigo para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo mucho que te aman. Te quiero, hermano”.

Por su parte, Zayn Malik también publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras: “ Liam, me encuentro hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tendríamos en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.