Universal Orlando anuncia la fecha de apertura del esperado parque temático Epic Universe

El mundo temático de How to Train Your Dragon incluirá una aldea vikinga, una montaña rusa familiar llamada “Hiccup’s Wing Gliders”, una atracción acuática y un espectáculo en vivo.

Más Potter en camino. The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic será una de las nuevas secciones de Epic Universe. Crédito: Universal Parks USA

Este nuevo parque, Epic Universe, constará de cinco “mundos”: “The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic”, “Super Nintendo World”, “How to Train Your Dragon: Isle of Berk”, “Dark Universe” y “Celestial Park”.

