Gran Premio de México en la Fórmula Uno: horarios y fechas de prácticas, clasificación y la carrera

La práctica libre será a las 11:30 a.m. hora local (1:30 p.m. ET) y la clasificación está programada para las 3 p.m. hora local (5 p.m. ET).

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abren a las 8 a.m. hora local (10 am ET) durante el fin de semana de competencia.

“Estoy en el mejor equipo del mundo que me acaba de renovar por dos años, y no me voy a ir”, dijo Pérez esta semana según EFE.

