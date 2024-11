¿Quién puede votar y quién no en las elecciones presidenciales de EE.UU. 2024?

No pueden votar aquellos que no tengan la ciudadanía estadounidense. Ni siquiera las personas con “green card” (la residencia permanente legal) pueden votar. Recordemos: inscribirse para votar o votar en las elecciones federales sin ser ciudadano es un crimen en Estados Unidos. Solamente en algunas áreas del país es posible que los no ciudadanos voten en ciertas elecciones locales. Si no eres ciudadano estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) “podría negar la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas que voten o se registren para votar y que no son ciudadanos de EE.UU.”, señala el Gobierno del país. Tampoco pueden votar algunas personas condenadas por cometer ciertos crímenes o delitos graves. Da clic aquí para dirigirte a una guía del Departamento de Justicia y consultar tu derecho al voto si cometiste un delito. Según el estado de residencia, algunas personas con discapacidad mental no pueden votar. Finalmente, los residentes de Puerto Rico y otros territorios de EE.UU. “no pueden votar para elegir al presidente en la elección general”, dice el Gobierno estadounidense.

