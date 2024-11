El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicita a Donald Trump por ganar la presidencia de EE.UU.

Al ser cuestionado si estaba dispuesto a hablar con Trump, Putin dijo: “Sí, lo estamos. Estamos listos”. “Si él hace una llamada telefónica, si dice, ‘Vladimir, reunámonos’. No creo que me rebaje a llamarlo yo mismo”, continuó el líder ruso. “El deseo de [Trump] de reconstruir las relaciones con Rusia para facilitar el fin de la crisis ucraniana… merece atención al menos”, también dijo Putin. Donald Trump ha dicho que terminaría la guerra “en 24 horas”, pero no cómo, y dijo que el líder ucraniano Volodymyr “Zelensky nunca debería haber dejado que esa guerra comenzara”. Putin también dijo el jueves que no llamaría a Trump primero porque “en un momento dado, los líderes occidentales europeos llamaban casi cada semana, y luego dejaron de hacerlo de repente”, refiriéndose aparentemente a la reacción internacional tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Rusia sigue “muy saludable” y “muy bien” a pesar de la falta de compromiso con Occidente, dijo Putin, pero “si alguno de ellos quiere reconstruir contactos… no tenemos nada en contra de eso”. El líder ruso describió a Trump como un político inexperto, pero también elogió su conducta “valiente” tras un intento de asesinato en julio. “Durante su primera etapa como presidente, fue calificado principalmente como un hombre de negocios”, dijo Putin. “Fue calificado principalmente como un hombre de negocios, que no está muy versado en política, puede cometer muchos errores”. Rusia está dispuesta a “trabajar con cualquier jefe de estado que vaya a ganarse la confianza del pueblo estadounidense. Y esto es lo que va a suceder en la práctica”, dijo.

