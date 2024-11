El jefe de las FDI afirma que mataron a 1.000 combatientes de Hamas en operaciones en Jabalia en las últimas tres semanas

Halevi describió esas cifras como un “logro significativo” para Israel y un “duro golpe” para Hamas cuando visitó a las tropas en el área el viernes. “El hecho de que concluyan tres semanas aquí con aproximadamente 1.000 terroristas muertos y 1.000 terroristas capturados es un logro significativo que inflige un duro golpe a Hamas”, declaró Halevi. Video muestra a un soldado de Israel disparando para celebrar la victoria de Trump “Estamos enviando un mensaje muy claro a Hamas: las FDI no se cansan. Cuanto más luchamos, más fuertes nos volvemos, ganando más experiencia, capacidades, profesionalismo, valores y determinación”, agregó. “No nos detenemos ni ralentizamos; esto es para recuperar a los rehenes, para garantizar la seguridad de las comunidades circundantes”. Todavía hay más de 100 rehenes israelíes retenidos en Gaza, la mayoría de los cuales fueron capturados durante el ataque del 7 de octubre liderado por Hamas que también mató a 1.200 personas. Las FDI rodearon Jabalia hace más de un mes y lanzaron una nueva operación terrestre allí, cortando la mayoría de los suministros y obligando a los residentes a huir en medio de intensos combates. Dijeron que la operación era necesaria porque habían visto signos de que Hamas se estaba reconstruyendo en el área, a pesar de un año de intensos bombardeos y dos operaciones terrestres previas. La visita de Halevi al norte de Gaza se produjo menos de 48 horas después de un ataque aéreo israelí en un edificio de varios pisos en el área que mató al menos a 27 personas, según la Defensa Civil de Gaza, que informó que el edificio albergaba a personas desplazadas. Israel Katz es designado nuevo ministro de Defensa de Israel También sigue a la aparición de una foto que muestra a una multitud de más de 200 personas, muchas de ellas casi desnudas, agachadas entre los escombros de Jabalia después de aparentemente ser detenidas por las FDI mientras intentaban evacuar. Las FDI se negaron a comentar sobre la fotografía, pero admitieron que estuvieron deteniendo y registrando rutinariamente a personas como parte de sus operaciones de combate en Gaza. Más de 43.000 palestinos han muerto y más de 102.000 resultaron heridos desde que Israel lanzó su guerra contra Hamas en respuesta al ataque del 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las cifras del Ministerio de Salud no pueden ser verificadas de manera independiente por CNN y no distinguen entre combatientes y civiles. Sin embargo, la ONU dijo en un informe reciente que las mujeres y los niños representaban alrededor del 70% de las muertes.

