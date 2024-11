ANÁLISIS | Trump intensifica la prueba de fuerza sobre la nominación de Gaetz

Y Cramer insinuó que si Gaetz no pudiera ser confirmado con los votos republicanos, su posición se vería comprometida. “Simplemente creo que no sería prudente hacerlo si no puede obtener los votos del partido mayoritario”, dijo el republicano de Dakota del Norte.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.