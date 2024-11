Senado de México aprueba la cuestionada ampliación de delitos que permiten la prisión preventiva

“Es importante, porque el que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir, sin pruebas, lleve a alguien a prisión. La Fiscalía tiene que aportar pruebas, lo que ya no depende del juez, en algunos delitos, es si hay prisión o no hay prisión una vez que hayan sido presentadas las pruebas”, señaló Sheinbaum el 13 de noviembre en su habitual conferencia de prensa diaria.

