El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, venderá su colección de carros valorada en “cientos de millones”

El inglés compró el equipo Brabham F1 en 1971, empleando a figuras como Lauda y Nelson Piquet, antes de llevar el deporte a la era moderna cuando se convirtió en el CEO de Formula One Group en 1987, fundando una nueva empresa, Formula One Promoters Association, más tarde conocida como Formula One Management, para gestionar los derechos comerciales del deporte.

“Después de coleccionarlos y poseerlos durante tanto tiempo me gustaría saber dónde han ido a parar y no dejarlos para que mi esposa se ocupe de ellos si yo no estoy cerca”.

La noticia llega después de que Ecclestone se declarara culpable de fraude el año pasado, al no haber declarado más de 400 millones de libras (unos US$ 509 millones) de activos depositados en un fideicomiso en Singapur. El exjefe de la F1 aceptó devolver casi 653 millones de libras (unos US$ 830 millones) a la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad, y fue condenado a 17 meses de prisión, con suspensión de dos años.

