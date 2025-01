ANÁLISIS | Tras obligar a Colombia a dar marcha atrás, la Casa Blanca afirma que Estados Unidos vuelve a ser respetado

Pero Petro tuvo su propia respuesta sobre X: “Trump, a mí no me gusta mucho viajar a Estados Unidos, es un poco aburrido”. El presidente izquierdista incluso sugirió que Trump me considera “una raza inferior y no lo soy, ni lo es ningún colombiano”.

