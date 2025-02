ANÁLISIS | Los abusos de poder de Trump continuarán hasta que alguien lo detenga, pero eso no sucederá pronto

Pero ese decreto del primer día de Trump fue solo un ejemplo de cómo se arroga una autoridad masiva que probablemente no posee e insinúa la amenaza que su gobierno sin restricciones supone a largo plazo. Si cada presidente llegara al cargo y simplemente reescribiera o ignorara el tapiz de dos siglos y medio de leyes, los estadounidenses ya no tendrían -en palabras de Trump el 6 de enero de 2021- “un país.” Los presidentes pueden colaborar con el Congreso para aprobar nuevas leyes o hacer campaña para que los legisladores federales y los de los estados modifiquen la Constitución en cuestiones como la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero no pueden limitarse a ignorar los estatutos y escribir nuevas leyes a su antojo.

