United Airlines suspende vuelos por “problema tecnológico”

United Airlines detuvo la salida de sus vuelos principales la noche de este miércoles debido a un “problema tecnológico”, informó la aerolínea a CNN.

“Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”, dijo un portavoz en un comunicado. “Esperamos retrasos adicionales esta noche mientras resolvemos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos”.

Aproximadamente el 16 % de los vuelos de la aerolínea estaban retrasados y algunos habían sido cancelados hasta las 8:30 p.m., hora de Miami, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

La pasajera Angela Jeffers, cuyo vuelo de Nashville a Denver se retrasó dos horas este miércoles, dijo que el piloto informó a los pasajeros sobre la falla del sistema.

“Nos faltan algunos números que necesitamos para despegar, así que no podemos despegar todavía y no tenemos una estimación de cuándo podremos hacerlo”, recordó Jeffers que dijo el piloto.

Contó a CNN que los pasajeros pudieron bajarse del avión, pero no recibieron más información sobre reembolsos ni si finalmente despegarían.

Aeropuertos en Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se han visto afectados, según el sistema de estado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

