Se forma la tormenta tropical Erin en el Atlántico, que podría convertirse en el primer huracán de la temporada

La tormenta tropical Erin se formó el lunes por la mañana en el océano Atlántico oriental y los meteorólogos esperan que se convierta en el primer huracán de la temporada atlántica esta semana.

Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 11:00 a. m. hora de Miami del lunes, la tormenta se encontraba justo al oeste de las islas africanas de Cabo Verde. Tenía vientos sostenidos de 72 km/h y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 32 km/h.

Se prevé que siga su trayectoria hacia el oeste sobre la “principal región de desarrollo” del Atlántico tropical —una franja del océano que se extiende desde la costa occidental de África hasta el Caribe— durante gran parte de esta semana.

Erin podría convertirse en huracán el miércoles.

Es demasiado pronto para saber exactamente qué tipo de amenaza supondrá Erin para el Caribe, las Bermudas o incluso Estados Unidos cuando llegue al Atlántico occidental a finales de semana. Lo que suceda dependerá tanto de la fuerza de Erin como de la fuerza y la posición del anticiclón de las Bermudas, una gran zona de alta presión sobre el océano Atlántico que actúa como un timón para los sistemas tropicales.

Sin embargo, Erin tendrá mucho combustible al que recurrir una vez que llegue al Atlántico occidental, ya que las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal.

Agosto es el mes en el que los trópicos suelen cobrar vida: el periodo más activo de la temporada suele abarcar desde mediados de agosto hasta mediados de octubre.

En lo que va de 2025, se han registrado cuatro tormentas tropicales con nombre —Andrea, Barry, Chantal y Dexter—, pero ningún huracán. Es habitual que haya un período más calmado al comienzo de la temporada, ya que, históricamente, el primer huracán se forma hoy, 11 de agosto. Sin embargo, en los últimos años los huracanes han cobrado vida mucho antes en la temporada.

El NHC también señala otras dos zonas con potencial de desarrollo tropical esta semana. Ambas zonas se encuentran sobre el Atlántico abierto y, a fecha de lunes, solo tienen una baja probabilidad de desarrollo, pero es una señal de que la cuenca está lista para entrar en acción.

