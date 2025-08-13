Las 5 cosas que debes saber este 13 de agosto: reunión de Trump y Putin, recompensa por Maduro y policía de Washington

Por CNN en Español

¿Por qué aumentó EE.UU. la recompensa por Maduro? Familia indocumentada huyó de una inundación creyendo que escapaba de ICE. México extradita a EE.UU. a varios miembros de cárteles. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirá cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su cumbre del viernes en Alaska, anunció la Casa Blanca este martes. “Eso es parte del plan”, dijo la secretaria de prensa del Gobierno de Estados Unidos cuando CNN preguntó si los dos mandatarios se reunirán a solas.

La tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela acaba de sumar un nuevo capítulo. En la más reciente confrontación entre ambos, el Gobierno del presidente Donald Trump reiteró su acusación al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el líder del grupo criminal Cartel de los Soles y subió la recompensa a US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.

El presidente Donald Trump puso al Departamento de Policía de Washington “bajo control federal directo” y desplegó tropas de la Guardia Nacional en la capital, citando una emergencia de seguridad pública después de un asalto a un extrabajador del Gobierno. La medida se basa en las amplias, pero temporales, facultades otorgadas por la Ley de Autonomía de 1973. Esto es lo que hay que saber sobre la autoridad de Trump en la ciudad de Washington y las implicaciones de esta medida sin precedentes.

México extraditó a 26 altos integrantes de cárteles a Estados Unidos en el más reciente acuerdo con el Gobierno de Trump, mientras las autoridades estadounidenses intensifican la presión sobre las redes criminales que envían drogas a través de la frontera.

El informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2024 incluye críticas hacia países con cuyos gobiernos el presidente Donald Trump mantiene tensiones y, en contraste, omite señalar problemas denunciados por algunos ciudadanos y organizaciones civiles en países con gobiernos aliados. Esto dice sobre América Latina.

¿Cuántos países reconocen un Estado palestino?

A. Más de 12

B. Más de 188

C. Más de 100

D. Más de 145

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Taylor Swift anuncia nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”

En un video publicado en Instagram que ofrece un adelanto de la próxima aparición de Swift en el podcast “New Heights” de Travis Kelce, copresentado con su hermano Jason, Swift sacó un maletín verde menta con sus iniciales “TS” escritas en naranja, lo abrió y mostró su nuevo álbum.

Familia indocumentada huyó de una inundación creyendo que escapaba de ICE

En cuestión de segundos, al darse cuenta de que su casa en Texas se estaba llenando de agua, Rosalinda comenzó a despertar a sus hijos, nietos y a su madre, gritándoles: “¡vámonos!”. Pero en medio del caos —y tras semanas de escuchar rumores sobre redadas del ICE en todo Texas— su familia no se dio cuenta de inmediato de que en realidad estaban escapando de inundaciones.

“Weapons”, la película que acerca al género del terror a incrédulos y asustadizos

“Weapons”, película de Zach Cregger, rompe moldes del género de terror con humor, crítica social y reparto estelar, y lidera la taquilla pese a su presupuesto moderado. Reseña de nuestro Ojo Crítico.

2,7 %

Los precios en EE.UU. subieron un 0,2 % en julio, manteniendo la tasa anual de inflación en 2,7 %, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor.

“Si dejamos el Donbás por voluntad propia o bajo presión, comenzaremos una tercera guerra”

—El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió no entregar territorio del este de Ucrania a Rusia y advirtió que abandonar la región del Donbás abriría la puerta para que el presidente de Rusia “inicie una tercera guerra” en Ucrania.

Perros robot inspeccionan el trabajo humano en fábrica de Singapur

El Centro de Innovación del Grupo Hyundai Motor es la primera planta de fabricación de vehículos eléctricos de Singapur. La automatización es la norma aquí y el perro robot Spot, de Boston Dynamics, se encarga de inspeccionar el trabajo de los ingenieros humanos.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Cada vez más países se comprometen a reconocer un Estado palestino: ya son más de 145 las naciones que se han sumado a la petición de reconocimiento internacional.

