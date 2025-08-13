Trayectoria de la tormenta tropical Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN Español

La tormenta tropical Erin sigue moviéndose sobre mar abierto en el océano Atlántico, donde se espera que alcance la categoría de huracán, el primero de la temporada en esta zona, a “última hora de este jueves”, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC pronostica un fortalecimiento gradual del fenómeno a última hora de este miércoles, mientras se desplaza hacia el oeste a 31 km/h.

La tormenta se localizaba más temprano a 2.440 kilómetros al este de las islas de Sotavento del Norte y poseía vientos sostenidos de 75 Km/h con rachas más fuertes.

“En la trayectoria pronosticada, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, apunta el parte.

Hasta el momento, el NHC no ha lanzado advertencias ni alertas para ningún territorio en relación con Erin, que se formó como tormenta tropical este lunes.

En lo que va de 2025, se han registrado cuatro tormentas tropicales con nombre en el océano Atlántico —Andrea, Barry, Chantal y Dexter—, pero ninguna se ha fortalecido lo suficiente para llegar a categoría de huracán.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.