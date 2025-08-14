Trayectoria de la tormenta tropical Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN Español

La tormenta tropical Erin sigue moviéndose sobre mar abierto en el océano Atlántico, donde se espera que alcance la categoría de huracán, el primero de la temporada en esta zona, el fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) no prevé que Erin pase directamente sobre las islas de Sotavento, pero un roce al pasar a unos 161 a 241 kilómetros al norte de las islas el sábado podría estar lo suficientemente cerca como para traer vientos con fuerza de tormenta tropical a las islas, así como lluvias intensas.

Se han emitido alertas de tormenta tropical para varias de las islas de Sotavento, también en Anguila, Barbuda, San Martín, San Bartolomé, Saba y San Eustaquio.

Se espera que las lluvias intensas comiencen el viernes por la noche y duren todo el fin de semana. Las islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico, podrían ver de 51 a 102 milímetros de lluvia con totales aislados más altos que “podrían causar inundaciones repentinas y urbanas aisladas, junto con deslizamientos de tierra o lodo”, según el NHC.

Erin comienza a entrar en un entorno más propicio para su fortalecimiento y es probable que el sistema se convierta en el primer huracán de la temporada del Atlántico el viernes. Se espera un fortalecimiento adicional durante el fin de semana y el sistema podría convertirse en un gran huracán – Categoría 3 o superior – para el domingo.

“Si bien todavía hay incertidumbre sobre qué impactos podrían ocurrir en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana, el riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca en toda la cuenca del Atlántico occidental la próxima semana está aumentando”, indicó el NHC.

