Trayectoria de la tormenta tropical Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Erin continúa fortaleciéndose este viernes mientras se desplaza sobre mar abierto en el Océano Atlántico y está previsto que se convierta en el primer huracán de la temporada en esta zona al final de esta jornada, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El parte apunta que más temprano el fenómeno se ubicaba a 920 kilómetros al este de las Islas de Sotavento norte, y se mueve en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 28 kh/h.

En la trayectoria prevista por el NHC, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

La tormenta posee ahora vientos máximos sostenidos de 110 km/h, con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento constante durante los próximos días.

En estos momentos, hay avisos vigentes para Anguilla y Barbuda, St. Martin y St. Barthelemy, Saba y St.

Eustatius y Saint Marten, lo que significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas.

El NHC recomienda en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico monitorear el progreso de Erin.

Respecto a las precipitaciones, el parte apunta que se prevé que la Tormenta Tropical Erin produzca áreas de fuertes lluvias que comienzan este viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico.

También se esperan marejadas que comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana, y probablemente se propagarán al Atlántico occidental la próxima semana.

