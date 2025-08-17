El huracán Erin es una de las tormentas de más rápida intensificación en la historia del Atlántico

Por Mary Gilbert, Allison Chinchar, Rebekah Riess y Andrew Freedman, CNN

El poderoso huracán Erin ha experimentado un período de intensificación asombrosamente rápida, un fenómeno que se ha vuelto mucho más común en los últimos años con el calentamiento global. Fue un raro huracán de categoría 5 durante un tiempo el sábado antes de convertirse en categoría 4, avanzando por el océano Atlántico al norte del Caribe.

Erin pasó de ser un huracán de categoría 1 con vientos de 120 km/h a las 11 a.m. del viernes a una categoría 5 con vientos cercanos a 257 km/h poco más de 24 horas después. Erin pasó a la historia como uno de los huracanes del Atlántico de mayor fortalecimiento registrados, y posiblemente con la tasa de intensificación más rápida para cualquier tormenta antes del 1 de septiembre.

Se pronostica que Erin volverá a alcanzar la categoría 5 a medida que atraviesa un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, un proceso que hará que el campo de viento de la tormenta aumente en tamaño.

La intensificación rápida ocurre cuando un huracán gana al menos 56 km/h de velocidad del viento en al menos 24 horas. La intensificación rápida extrema tiende históricamente a suceder en septiembre y octubre.

Cada vez más huracanes se intensifican rápidamente en el Atlántico a medida que los océanos y la atmósfera se calientan como consecuencia de la contaminación por combustibles fósiles y el calentamiento global que esta provoca. Esto probablemente convierte a Erin en otro ejemplo de los extremos crecientes de un mundo en calentamiento.

Además, el huracán Erin es ahora uno de solo 43 huracanes de categoría 5 registrados en el Atlántico, lo que lo hace poco común, aunque no tanto en el contexto de las últimas temporadas de huracanes recientes, ya que alcanzar la máxima intensidad se está volviendo más fácil. Es el huracán de categoría 5 número 11 registrado en el Atlántico desde 2016, una cifra inusualmente alta.

También es inusual ver una tormenta de categoría 5 formarse tan temprano en la temporada, particularmente fuera del golfo de México. A mediados de agosto es cuando suele haber mayor actividad de huracanes, pero las tormentas más fuertes tienden a ocurrir más adelante en la temporada.

La temporada de huracanes del Atlántico de 2025 es ahora la cuarta temporada consecutiva en la que hay una tormenta de categoría 5, después de dos el año pasado: los huracanes Beryl y Milton.

Se espera que el huracán Erin aún evite un impacto directo sobre tierra firme, pasando al norte de Puerto Rico y luego haciendo una curva hacia el noreste en el Atlántico abierto entre la costa este y Bermudas la próxima semana. Al hacerlo, se espera que duplique o incluso triplique su tamaño.

La tormenta podría producir olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de Estados Unidos y el Atlántico canadiense la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que el huracán Erin siga evitando un impacto directo en cualquier masa terrestre, pasando al norte de Puerto Rico y luego curvándose hacia el norte-noreste en el Atlántico abierto, entre la costa este de EE.UU. y Bermudas la próxima semana. Durante este trayecto, se prevé que duplique o incluso triplique su tamaño.

Erin se encuentra aproximadamente a 240 km al noreste de San Juan, Puerto Rico, y a unos 257 km al noroeste de Anguila, según la información del sábado por la tarde. Se ha emitido una alerta de inundaciones repentinas para el norte de Puerto Rico hasta la medianoche del sábado, y continúan vigentes los avisos de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos y partes de las Islas de Sotavento.

Las bandas exteriores de la tormenta seguirán produciendo áreas de lluvias intensas hasta este domingo en el norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes. Son posibles inundaciones repentinas considerables, deslizamientos de tierra y de lodo, agregó.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se espera que la tormenta genere oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de EE.UU. y Canadá Atlántico la próxima semana.

Erin mantenía vientos cercanos a 241 km/h hasta la noche del sábado, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se esperan fluctuaciones en la intensidad durante el resto del fin de semana, ya que Erin lleva lluvia y ráfagas de viento fuerte a las islas del Caribe al sur de su trayectoria. Se prevé que Erin persista hasta este lunes, cuando comenzará a debilitarse lentamente.

Se pronostica que el campo de vientos de Erin, muy potente, al menos duplique o triplique su tamaño la próxima semana, lo que resultará en condiciones peligrosas en las playas de la costa este.

La tormenta pasa justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana, mientras gira gradualmente hacia el norte. Es poco probable que toque tierra directamente en alguna de las islas del noreste del Caribe, aunque hay alertas tropicales vigentes en algunas de estas zonas por posibles amenazas.

Se pronostica que Erin avance hacia el norte sobre el Atlántico occidental la próxima semana, alejándose de Estados Unidos y Bermudas, aunque esto podría cambiar si la tormenta gira más o menos bruscamente de lo previsto. Incluso si el pronóstico se mantiene, Erin podría causar problemas en ambos lugares debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca peligrosas.

En previsión del huracán, el capitán de la Guardia Costera de EE.UU. para el puerto de San Juan ha ordenado que los de St. Thomas y St. John en las Islas Vírgenes de EE.UU., y seis puertos marítimos en Puerto Rico, sean cerrados a todo tráfico de embarcaciones entrantes a menos que estén específicamente autorizados.

El oleaje fuerte y las corrientes de resaca alrededor de las islas continuarán hasta principios de la próxima semana. Vientos con ráfagas y lluvias, que en ocasiones pueden ser intensas, también están afectando a las islas mientras Erin pasa cerca.

Algunas zonas podrían registrar entre 50 y 100 mm de lluvia este fin de semana, con acumulados localizados de hasta 150 mm en los aguaceros más intensos. Las lluvias intensas también podrían provocar inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra.

Hay mucho combustible en la región para que Erin lo aproveche, ya que las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal. No están tan calientes como los niveles récord alcanzados en 2023 y 2024, pero aún son mucho más cálidas de lo que serían en un mundo que no se estuviera calentando.

Erin es el primer huracán mayor del Atlántico en la temporada. Otros cuatro sistemas recorrieron la cuenca atlántica antes de Erin –Andrea, Barry, Chantal y Dexter–, pero ninguno fue más fuerte que una tormenta tropical.

El primer huracán de la temporada normalmente se forma alrededor del 11 de agosto, por lo que Erin llegó un poco retrasado, especialmente en comparación con llegadas tempranas en temporadas recientes. Ya había habido tres huracanes –Beryl, Debby y Ernesto– para el 15 de agosto del año pasado.

Habrá más oportunidades para que se desarrollen sistemas tropicales este mes. Los pronósticos a más largo plazo del Centro de Predicción Climática destacan la misma parte del Atlántico donde se formó Erin como un área a observar para nuevas tormentas, al menos hasta principios de septiembre.

Agosto es cuando los trópicos suelen activarse: el periodo más activo de la temporada normalmente va de mediados de agosto a mediados de octubre. Los pronosticadores esperan una actividad tropical por encima del promedio este año.

