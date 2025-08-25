Trump dice que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, intensificando su batalla contra el banco central

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El presidente Donald Trump dijo este lunes que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, según una carta dirigida a ella publicada en sus redes sociales, la primera vez en la historia de 111 años del banco central que un presidente despide a un gobernador del banco central.

La medida sin precedentes representa una escalada significativa en la batalla del presidente contra la Fed, a la que ha culpado por tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Cook ha sido recientemente objeto de críticas por parte de Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones que fueron planteadas inicialmente por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

La Fed declinó comentar sobre la noticia.

No está claro si Trump tiene la autoridad legal para despedir a Cook por estas acusaciones. La ley especifica que un presidente solo puede remover a miembros de la junta de la Fed “por causa”, aunque no se ha definido explícitamente qué merece un despido por causa.

Si bien el despido puede ser impugnado en los tribunales, incluso llegando hasta la Corte Suprema, el despido de Cook por parte de Trump pone al banco central de la economía más grande del mundo en aguas desconocidas.

Por ejemplo, no se sabe si Cook tendría que dejar la junta de la Fed de inmediato, y si es así, si Trump tendrá la oportunidad de designar otra persona para ocupar su puesto.

La próxima reunión de política monetaria de la Fed es en menos de un mes, los días 16 y 17 de septiembre.

La semana pasada Cook publicó una declaración diciendo que no sería “intimidada” para renunciar.

“No tengo intención de dejarme intimidar para renunciar a mi puesto por algunas preguntas planteadas en un tuit. Sí tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal y por eso estoy reuniendo la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, dijo en esa declaración.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.