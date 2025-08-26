Israel dice que ataque a hospital estaba dirigido a cámara de Hamas, mientras miles protestan contra la guerra en Gaza

Por Max Saltman, Dana Karni, Oren Liebermann y Tal Shalev, CNN

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron este martes que el ataque contra el Hospital Nasser, que mató al menos a 20 personas, tenía como objetivo lo que creían que era una cámara colocada por Hamas.

Dijeron que una investigación inicial había encontrado que elementos de la Brigada Golani, operando en Khan Younis, habían identificado una cámara “colocada por Hamas en la zona del Hospital Nasser que se estaba utilizando para observar la actividad de militares de las FDI, con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas”.

No ofrecieron pruebas que respaldaran la afirmación, la cual ha sido disputada por Hamas. “Si esta afirmación fuera cierta, existen muchos medios para neutralizar esta cámara sin atacar una instalación de salud con un proyectil de tanque”, dijo Bassem Naim, miembro del buró político de Hamas, a The Associated Press.

Los ataques consecutivos de Israel contra el hospital el lunes mataron a trabajadores de la salud, periodistas y socorristas de emergencia, y provocaron la condena internacional de grupos de prensa, organizaciones médicas y gobiernos nacionales.

Más tarde el lunes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó las muertes de periodistas, personal médico y otros civiles en el hospital como un “trágico error” en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, aunque la declaración de las FDI del martes dijo que lamentaba “cualquier daño causado a civiles”, también afirmó que los ataques habían matado a seis “terroristas”.

Una fuente de seguridad en Israel dijo a CNN el martes que ninguno de los cinco periodistas muertos en el ataque era un objetivo previsto.

Las FDI también dijeron que “examinarían varias brechas” en su comprensión del ataque en investigaciones posteriores. Esto incluiría examinar el “proceso de autorización previo al ataque” y el “proceso de toma de decisiones en el terreno”.

“El Jefe del Estado Mayor General enfatizó que las FDI dirigen sus actividades únicamente hacia objetivos militares”, concluyó la declaración.

Las afirmaciones de las FDI sobre el ataque se publicaron el mismo día en que manifestantes de todo el país participaron en lo que se denominó un “día de lucha” nacional para pedir un acuerdo de rehenes y un alto el fuego.

Los organizadores de la manifestación más grande, en Tel Aviv, estimaron que asistieron más de 300.000 personas.

CNN no puede confirmar de forma independiente esa cifra, pero las imágenes de Tel Aviv mostraban las calles llenas de manifestantes ondeando banderas.

Los manifestantes que hablaron con CNN el martes estaban seguros de que eventualmente presionarían al Gobierno de Netanyahu para que aceptara un acuerdo.

“Si no creyéramos que podemos hacer la diferencia, no estaríamos aquí”, dijo Yael Adar a CNN en el centro de Tel Aviv. “Somos las gotas de agua que desgastan la piedra, y algo eventualmente pasará porque estamos luchando por nuestro futuro”.

El hijo de Adar, Tamir Adar, murió el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza.

Haim Weiss, un manifestante que viajó al centro de Tel Aviv desde Beer Sheva, en el sur de Israel, dijo a Oren Liebermann de CNN que cree que el gabinete de Netanyahu está más interesado en “conquistar Gaza” que en asegurar un acuerdo de rehenes y un alto el fuego.

“Es increíble lo que está haciendo el Gobierno para no traer de vuelta a los rehenes”, dijo Weiss, quien protesta tres veces por semana, a CNN.

“Este Gobierno debería estar ocupándose de una sola cosa: terminar esta guerra y traer de vuelta a los rehenes”, dijo Weiss.

Si bien Netanyahu afirmó recientemente que estaba comenzando “inmediatamente” negociaciones para liberar a todos los rehenes y terminar la guerra, Israel aún no ha respondido a la última propuesta de alto el fuego en Gaza de los mediadores de Qatar y Egipto, que Hamas ha aceptado.

Esa propuesta exige un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de la mitad de los rehenes, pero Netanyahu ahora insiste en que todos los rehenes deben ser liberados a la vez. Al mismo tiempo, está avanzando con los planes para el ataque masivo de las FDI y la toma de la ciudad de Gaza.

El gabinete de seguridad de Netanyahu se reunió el martes, pero fuentes dijeron a CNN que la reunión terminó sin decisiones importantes ni revisión del actual acuerdo de alto el fuego. Otra reunión el domingo revisará el plan del Gobierno para ocupar la Ciudad de Gaza.

Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que la manifestación en Tel Aviv había enviado “un mensaje claro: el Gobierno debe firmar el acuerdo que está actualmente sobre la mesa”, dijo en un comunicado.

“Toda la nación exige el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.