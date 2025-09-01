Putin elogia relaciones “sin precedentes” con China durante conversaciones formales con Xi en Beijing

Por Simone McCarthy, Nectar Gan y Darya Tarasova, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que la relación con Beijing está en “un nivel sin precedentes”, en sus primeras conversaciones formales con su anfitrión Xi Jinping desde que llegó a China este domingo.

La reunión de ambos en el Gran Salón del Pueblo en Beijing es la última muestra de solidaridad entre los dos hombres fuertes, mientras Putin ignora la presión occidental para poner fin a su guerra contra Ucrania y Xi presenta a su país como un nuevo líder de la gobernanza mundial frente a la política exterior del presidente Donald Trump, que ha trastocado al mundo.

Rememorando los vínculos soviéticos con China durante la Segunda Guerra Mundial, Putin elogió “el recuerdo de la hermandad en armas, la confianza, el apoyo mutuo y la firmeza en la defensa de los intereses comunes” como la base de la alineación estratégica de sus países “en la nueva era”.

“Entonces, siempre estuvimos juntos y seguimos juntos ahora”, le dijo Putin a Xi al comienzo de su reunión bilateral.

“Las relaciones entre China y Rusia “han resistido la prueba de las cambiantes circunstancias internacionales”, afirmó Xi, calificando a Putin de “viejo amigo”.

“China está dispuesta a trabajar junto con Rusia para apoyar el desarrollo y la revitalización de cada uno, defender firmemente la equidad y la justicia internacionales y construir un sistema de gobernanza global justo y razonable”, dijo Xi.

La estrecha relación entre Xi y Putin quedó patente durante la cumbre de seguridad de dos días celebrada en la ciudad portuaria china de Tianjin, que concluyó este lunes.

Durante una cena de gala el domingo por la noche, Xi saludó cordialmente a Putin y se le vio conversando con él con gestos expresivos.

Putin declaró previamente que, durante la cumbre del domingo, discutió con Xi sus recientes negociaciones con Trump en Alaska. El líder de Rusia se reunió con Trump el mes pasado en Alaska, mientras Estados Unidos presiona a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

Se espera que la visita del presidente de Rusia a China lo lleve a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Ambos encabezan la lista de dignatarios extranjeros invitados para acompañar a Xi en un gran desfile militar en la capital china este miércoles.

Se trata de la visita más larga del líder de Rusia a un solo país desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según un registro del Kremlin de sus viajes al extranjero.

La reunión entre Xi y Putin tuvo lugar tras una conversación trilateral con el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, este martes por la mañana. Durante la cita, Putin afirmó que los tres países eran “buenos vecinos” y que sus vínculos políticos y económicos estaban en desarrollo.

