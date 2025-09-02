Trayectoria de la tormenta tropical Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Kiko se convirtió en huracán según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés). Este martes, se localiza cerca de la latitud 13.8 Norte, longitud 127.9 Oeste.

Kiko, la undécima tormenta tropical con nombre de la temporada del Pacífico, avanza hacia el oeste a 11 km/h.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 km desde el centro, aunque no hay avisos ni vigilancias costeras, de acuerdo con el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional de México reiteró que, por su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Esta es la trayectoria prevista por el NHC:

