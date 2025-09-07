Trayectoria del huracán Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

Kiko continúa debilitándose gradualmente sobre aguas más frías, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), emitido este domingo. El huracán de categoría 3 se localiza a unos 1.150 kilómetros al este de Hilo, Hawai, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h.

El ciclón avanza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h y se espera que este movimiento continúe hasta mediados de semana. De acuerdo con la trayectoria prevista, el centro de Kiko pasaría al norte de las islas Hawai entre el martes y el miércoles.

Se pronostica un debilitamiento adicional en los próximos días, y Kiko podría convertirse en tormenta tropical el martes. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 55 kilómetros desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 130 kilómetros.

Aunque no hay advertencias costeras en efecto, las autoridades meteorológicas advierten que las marejadas generadas por Kiko comenzarán a llegar a la isla Grande y a Maui este domingo. Se espera que aumenten gradualmente y alcancen su punto máximo a lo largo de las costas expuestas al este de Hawai entre la noche del lunes y mediados de la semana, con riesgo de corrientes de resaca y oleaje potencialmente peligroso.

El NHC recomienda a quienes se encuentren en las islas hawaianas que sigan de cerca el progreso de la tormenta y permanezcan atentos a nuevos avisos.

