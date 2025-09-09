Así será “Star Wars: Starfighter”, la nueva película con Ryan Gosling: actores, trama, estreno y lo que debe saber

Por Gonzalo Jimenez, CNN en Español

Luego de muchos anuncios de nuevas películas de “Star Wars” que luego fueron abandonados, Disney pisó el acelerador y anunció que inició el rodaje de “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy (“Deadpool & Wolverine”), y cuyo estreno en mayo de 2027 coincidirá con la conmemoración de los 50 años de la primera “Star Wars”, de 1977.

La expectativa es grande por esta cinta —y por otra película de la saga que se estrenará antes, “The Mandalorian and Grogu”, en 2026—, pues han transcurrido más de cinco años desde que se estrenó la última película de “Star Wars” en las salas de cine.

Eso es debido a que Disney decidió reducir la producción de la franquicia tras el fracaso de “Solo: A Star Wars Story”, en 2018, y tras las críticas de parte del “fandom” a “The Last Jedi”, en 2017, y a “The Rise of Skywalker”, en 2019.

Lucasfilm anunció que inició el rodaje de “Star Wars: Starfighter”para el 28 de agosto de 2025 en Inglaterra, con el chileno-estadounidense Claudio Miranda como director de fotografía. Miranda ganó el premio Oscar en esta categoría en 2013 por “Life of Pi”.

Además de dirigir la cinta, Shawn Levy también la produce junto con Kathleen Kennedy, CEO de Lucasfilm. Los productores ejecutivos son Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen. El guion es de Jonathan Tropper, creador y guionista de las series “Banshee”, “Warrior” y “Your Friends & Neighbors”.

A continuación, toda la información oficial sobre “Star Wars: Starfighter”.

La película marca el debut del actor Ryan Gosling en la franquicia “Star Wars”. Gosling suele balancear entre películas comerciales, como “Barbie” y “The Fall Guy”, por ejemplo, y cintas dramáticas como “Blade Runner 2049” y “Drive”. Esta película cae en la primera categoría.

Lo acompañan dos actores que están muy de moda, como Mia Goth —conocida por su participación en películas de terror como “X”, “Pearl”, “Suspiria” y la “Frankenstein” de Guillermo del Toro— y Matt Smith (“Doctor Who”, “House of the Dragon”). El otro rostro conocido del elenco es Amy Adams, nominada en seis oportunidades al premio Oscar.

“Siento una profunda emoción y honor al comenzar la producción de ‘Star Wars: Starfighter’”, dijo el cineasta Shawn Levy en el sitio web oficial de “Star Wars”. Allí añadió: “Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño que se hace realidad, tanto creativa como personalmente”.

“Star Wars moldeó mi sentido de lo que una historia puede lograr, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden acompañarnos para siempre. Unirme a esta galaxia de narradores, con colaboradores tan brillantes dentro y fuera de la pantalla, es la emoción de mi vida”, indicó.

Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los personajes que interpreta el elenco en la película.

Ryan Gosling

Amy Adams

Mia Goth

Matt Smith

Aaron Pierre

Daniel Ings

Flyn Gray

Simon Bird

Jamael Westman

Disney ha informado que “Star Wars: Starfighter” es una película independiente, sin conexión con la saga principal. También reveló que se desarrolla cinco años después de los episodios de la película “Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker”, de 2019.

Esto significa que la Primera Orden fue derrotada y el regreso del emperador Palpatine fue detenido tras el sacrificio de Ben Solo y el ascenso de Rey, quien adopta el apellido Skywalker y decide proseguir el estudio de la Fuerza como Jedi.

Poco se sabe del contexto político de la galaxia en el que se desarrollará la trama. Al final del Episodio IX la nueva República luce debilitada tras la lucha de varios años contra la Primera Orden. La amenaza de los Sith fue extinguida. Así que la galaxia pudiera estar sumida en cierto caos, con viejos brotes de la Primera Orden tratando de dominar lejanos sistemas estelares y las fuerzas de la nueva República, lideradas por pilotos como Poe Dameron, buscando traer de vuelta la paz. Más allá de esto, todo es especulación.

Series de “Star Wars” como “The Mandalorian” y “Skeleton Crew” han puesto el foco en la presencia de piratas en el borde exterior de la galaxia. Tendría lógica que “Starfighter” le otorgue más relevancia a estos criminales que a las huestes imperiales.

Existe el rumor de que Mia Goth interpretaría a una villana. Y la fotografía difundida de Gosling con el joven actor Flynn Gray sugiere que quizás el protagonista deba proteger a este niño de alguna amenaza.

La película no tiene relación con el videojuego “Star Wars: Starfighter”, desarrollado por LucasArts en 2001 para la consola PlayStation 2. En dicho juego, el jugador debe unirse a otros tres pilotos de cazas espaciales y puede tomar el control de varias naves diferentes para ayudar a detener la invasión que amenaza al planeta Naboo, mostrada en la película “Star Wars Episode I: The Phantom Menace”, de 1999.

“No quiero hacer una película de ‘Star Wars’ que sea redundante con otras, ni me interesa hacer una que tenga que servir a otra película”, dijo el director Shawn Levy en el podcast “Happy Sad Confused” en agosto. Esto confirma que la nueva película no conectará con personajes protagonistas de la saga principal ni con el videojuego homónimo.

“Star Wars: Starfighter” se estrena en cines el 28 de mayo de 2027.

