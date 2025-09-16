Palestinos huyen de la Ciudad de Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre en medio de la indignación mundial

Por Oren Liebermann, CNN

Israel afirma que lanzó un ataque terrestre ampliado sobre la Ciudad de Gaza este martes, desafiando la condena internacional, mientras los palestinos huían en oleadas del área urbana más grande del enclave en medio de un creciente bombardeo.

La incursión, largamente anticipada, comenzó en las afueras de la ciudad, según funcionarios israelíes, donde las fuerzas de Israel aceleraron sus ataques aéreos y la destrucción de torres de gran altura durante la última semana.

“Gaza está ardiendo”, escribió el ministro de Defensa, Israel Katz, este martes. Dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban “atacando infraestructuras terroristas” y trabajando para asegurar “la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas”. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel se encuentra en una “etapa crítica” de la guerra mientras ataca la Ciudad de Gaza, que su Gobierno ve como uno de los últimos bastiones restantes de Hamas.

La incursión ocurre mientras la Organización de las Naciones Unidas y otros advierten que el ataque empeorará una crisis humanitaria ya grave, con partes de Gaza declaradas oficialmente en hambruna. Aproximadamente un millón de personas —casi la mitad de la población del territorio— vive en la Ciudad de Gaza y sus alrededores. Israel ha intentado obligar a la población local a evacuar, pero las FDI han dicho que solo alrededor del 40 % de las personas se han ido hasta ahora, cifras que CNN no puede confirmar de manera independiente.

La decisión de Netanyahu de continuar con la operación, a pesar de la creciente condena internacional y las preocupaciones de sus propios funcionarios de seguridad, subraya su disposición a desafiar la presión global para librar la guerra bajo sus propios términos.

Este martes, una investigación independiente de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, determinando, en parte, que civiles en el enclave devastado “fueron atacados colectivamente debido a su identidad como palestinos”.

Israel dijo que “rechaza categóricamente el informe distorsionado y falso” y pidió la abolición de la comisión.

La Ciudad de Gaza, que había evitado en gran medida el destino de ciudades destruidas como Rafah y Khan Younis durante casi dos años de guerra, ahora enfrenta el mismo panorama sombrío. Este martes, al menos 93 palestinos murieron solo en el norte de Gaza, y más de 100 en todo el enclave, según el ministerio de Salud y autoridades sanitarias en Gaza.

Conmocionados por una noche de intensos ataques aéreos, los residentes de la Ciudad de Gaza cargaban lo poco que les quedaba mientras intentaban huir. Imágenes de CNN mostraban casas destruidas en el barrio de Sheikh Radwan de la ciudad, algunas completamente aplanadas, con personas arrastrando bolsas y mantas entre los escombros en busca de refugio más al sur.

Drones israelíes zumbaban por encima mientras los lugareños contaron a CNN que los bombardeos nocturnos fueron de los más intensos que han visto en meses.

Maysar Al Adwan, de la Ciudad de Gaza, quien transportaba colchones y mantas sobre la cabeza, con el sudor corriéndole por la cara, dijo que no pudo dormir en toda la noche.

“Miedo, miedo, es todo miedo”, dijo a CNN. “Explosiones sobre nuestras cabezas, todo el día”.

El ataque a la Ciudad de Gaza se suponía que solo comenzaría después de que Israel obligara a la población palestina a evacuar al área de al-Mawasi, de acuerdo con los planes para la operación aprobados por el gabinete de seguridad israelí a principios de agosto.

También se suponía que Israel ampliaría el número de instalaciones de ayuda gestionadas por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por EE.UU., a un total de 16 sitios. Pero ahora solo están abiertas unas cinco, lo que a menudo obliga a los palestinos a caminar durante horas para buscar comida y ayuda urgentemente necesarias.

Rawan Al Salmoni, madre de cuatro hijos, estaba sentada en la acera cerca de un edificio destruido en la Ciudad de Gaza, sosteniendo a su niño pequeño. Dijo que estaba mentalmente agotada debido a las evacuaciones repetidas. Contó que pensó que moriría en el último bombardeo, con ataques azotando la ciudad uno tras otro.

“Dijimos por Dios, vamos a morir aquí. Es un milagro que hayamos salido”, dijo ella.

A lo largo del centro y norte de Gaza, los palestinos empacaron lo que pudieron y huyeron en una búsqueda desesperada de algún lugar seguro. Para muchos, no era la primera vez que se desplazaban. Multitudes abarrotaron la carretera costera de la calle Al-Rashid mientras intentaban moverse hacia el sur por una vía tan concurrida que los autos apenas avanzaban.

De pie sobre la parte trasera de una camioneta en la carretera Salah al-Din, Ahmad Abul-hal dijo a CNN:

“¿Creen que huimos para ir de picnic? Huimos de la destrucción y las ruinas. Pero vamos de la muerte a la muerte, no es que vayamos de la muerte a la gloria. La situación es tan mala como puede ser”.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió a la comunidad internacional que evite que Israel invada la Ciudad de Gaza. “Está absolutamente claro que esta masacre debe detenerse y debe detenerse de inmediato”, dijo Türk a los periodistas este martes. “También es importante que todo el mundo clame por la paz. Lo que vemos es una mayor escalada, lo cual es totalmente y absolutamente inaceptable”.

El Gobierno Autónomo Palestino suplicó una intervención global y pidió a Estados Unidos que interviniera. “Todo el mundo ha rechazado esta escalada, considerándola un crimen de guerra contra la humanidad y que conducirá a una mayor tensión e inestabilidad en la región”, dijo Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la presidencia de la AP, en un comunicado.

Pero Israel cuenta con el claro respaldo de Estados Unidos bajo el Gobierno de Trump, subrayado por la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a Jerusalén justo cuando Israel anunció que comenzaba esta nueva ofensiva. El lunes, Rubio exigió que Hamas liberara a los 48 rehenes restantes en Gaza y renunciara al poder, aunque reconoció que es poco probable lograr ese resultado.

“Puede que finalmente sea necesaria una operación militar concisa para eliminarlos”, dijo Rubio a los periodistas en una conferencia de prensa, de pie junto a Netanyahu.

Hamas, mientras tanto, calificó la ofensiva en la Ciudad de Gaza como una “escalada sionista bárbara sin precedentes” que “violó todas las normas y leyes internacionales”.

Las fuerzas armadas de Israel estiman que hay hasta 3.000 combatientes de Hamas en la Ciudad de Gaza, dijo un funcionario militar este martes, pero ese pequeño número resalta la tarea casi imposible que enfrenta las FDI, ya que representan menos del 1 % de la población local.

“Esperamos ver en combate entre 2.000 y 3.000 terroristas de Hamas en la Ciudad de Gaza”, dijo el funcionario. Pero no hay un mecanismo aparente para evitar que esos miembros de Hamas se unan a las multitudes de palestinos evacuando hacia el sur.

La invasión de la Ciudad de Gaza puede no ser decisiva y podrían haber más operaciones más adelante. “La Ciudad de Gaza es el principal bastión de Hamas en este momento”, agregó el funcionario. “Dije principal, no último”.

