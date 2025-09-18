Encuentran restos humanos que se cree que corresponden a Travis Decker, el hombre acusado de matar a sus tres hijas

Por Karina Tsui y Alex Stambaugh, CNN

Se han encontrado restos humanos que se cree que pertenecen a Travis Decker, el hombre del estado de Washington acusado de matar a sus tres hijas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan.

Los restos fueron localizados en una zona boscosa remota al sur de la ciudad de Leavenworth, Washington, dijo la oficina del sheriff en un comunicado obtenido por KOMO, afiliada de CNN, y compartido con CNN.

“Si bien aún no se ha confirmado la identificación positiva, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker”, señala el comunicado.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para obtener más detalles.

Se ha llevado a cabo una intensa búsqueda durante meses para encontrar a Decker, acusado de asfixiar a sus tres hijas: Olivia, de 5 años, Evelyn, de 8, y Paityn, de 9. Sus cuerpos fueron encontrados con múltiples bolsas de plástico sobre la cabeza en un campamento abandonado en el estado de Washington.

Las hermanas habían sido reportadas como desaparecidas por su madre días antes cuando Decker no logró traerlas a casa el 30 de mayo después de lo que se suponía que sería una visita de tres horas ordenada por un acuerdo de custodia.

La camioneta de Decker fue encontrada abandonada en la zona del Camping Rock Island, un camping en las Cascadas, el 2 de junio . Los cuerpos de sus hijas estaban a casi 90 metros de distancia, en un pequeño terraplén, junto con bridas y bolsas de plástico esparcidas por toda la zona, según una declaración jurada de la policía.

Las muestras de ADN obtenidas de las bolsas y bridas halladas cerca de sus cuerpos coincidían con el perfil de Decker, según informó la oficina del sheriff. No se encontró ningún otro ADN en las bolsas ni en las bridas, informaron las autoridades en ese momento.

En las semanas transcurridas desde entonces, funcionarios locales, estatales y federales han buscado a Decker , un veterano del ejército experto en supervivencia en la naturaleza, sin saber si todavía está vivo .

Esta es una historia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.