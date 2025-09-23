“The Mandalorian and Grogu”: fecha de estreno, trama, elenco y más

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La saga de “Star Wars” regresa finalmente a los cines, luego de más de cinco años. La responsable es “The Mandalorian and Grogu”, que llevará a los personajes de la serie de streaming a la gran pantalla cuando se estrene en mayo de 2026.

Disney divulgó el primer avance de la película el 22 de septiembre, en un primer adelanto casi sin diálogos y que reveló poco de su trama. No obstante, el tráiler ofreció muchas escenas de acción, la mayoría de ellas protagonizadas por Grogu, la pequeña criatura que algunos apodaron Baby Yoda cuando se estrenó la serie “The Mandalorian” en Disney+.

También se dio a conocer el primer póster de la película, que evoca los carteles de las películas seriadas de bajo presupuesto de la década de 1930, en la que el final siempre culminaba en una escena de suspenso, y que sirvieron de inspiración a George Lucas para la saga “Star Wars” y las cintas del aventurero Indiana Jones.

El mismo logotipo de “Then Mandalorian and Grogu” en el primer póster de la película evoca las cintas de aventuras de los años treinta del siglo pasado.

“The Mandaloriand and Grogu” está dirigida por Jon Favreau, quien realizó “Iron Man”, en 2008, la película que dio fue el pistoletazo de salida al Universo Cinematográfico Marvel, y que, entre otros muchos proyectos, fue el creador de la exitosa serie “The Mandalorian”, en 2019, que fue clave en el lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+.

Lucasfilm dio a conocer la sinopsis de la película en el sitio web oficial de “Star Wars”: “El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha solicitado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu (interpretándose a sí mismo)”.

Es una sinopsis algo vaga y que parece sugerir que “The Mandalorian and Grogu” mantendrá la misma dinámica de la serie de TV, siguiendo las aventuras del cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y de su “hijo adoptivo”, Grogu, una criatura con dominio de la Fuerza (la energía que dominan los cabaleros Jedi en la saga “Star Wars”), mientras combaten a las fuerzas remanentes del Imperio.

El primer avance de la película incluso muestra que Din Djarin conduce de nuevo la misma versión de nave, la Razor Crest, que usó en la primera temporada de la serie.

Entre las revelaciones del primer tráiler está la aparición de Zeb Orrelios, personaje que figuró en la serie animada “Star Wars: Rebels” (2014-2018), quien luchó contra el Imperio en las fuerzas rebeldes y ahora se desempeña como piloto de la Nueva República. Su incorporación a “The Mandalorian and Grogu” tiene a los fans expectantes de que la película pueda reunir a otros personajes de esta serie de dibujos animados, que ya debutaron en un programa con actores reales en la temporada 1 de “Ahsoka”, de 2023, en Disney+.

También aparecerán en la película los diminutos técnicos anzellanos, vistos antes en la serie de “The Mandalorian”, y que son recreados en pantalla usando una técnica que mezcla marionetas y animatrónicos.

El avance también ofrece el primer vistazo a Rotta el Hutt, el hijo del icónico personaje Jabba el Hutt en “Star Wars Episode VI: The Return of the Jedi”, de 1983, cuya voz será aportada en inglés en la película por el actor Jeremy Allen White, de la serie “The Bear”.

Escrita por Jon Favreau y Dave Filoni (creador de las series “Star Wars: Rebels”, “Star Wars: Resistance” y “Ahsoka”), dos grandes conocedores de la saga “Star Wars”, “The Mandalorian and Grogu” está concebida para apreciarse sin conocer el origen de la historia de los protagonistas.

No obstante, puede ser útil ver primero las temporadas 1 y 2 de “The Mandalorian”, luego ver la serie “The Book of Boba Fett” y, finalmente, la temporada 2 de “The Mandalorian”.

Pedro Pascal replicará su rol de Din Djarin en “The Mandalorian and Grogu”. La gran pregunta es si mostrará el rostro en pantalla, pues el código de un grupo de los mandalorianos les impide quitarse el yelmo.

Además de Pascal, el otro rastro famoso en el elenco lo aporta Sigourney Weaver (“Alien”, “Avatar”), quien dará vida a la coronel Ward, una oficial de la Nueva República que reclutará a Din Djarin y Grogu para realizar una peligrosa misión contra un señor de la guerra del extinto Imperio.

Pedro Pascal, como el cazarrecompensas Din Jarin

Sigourney Weaver, como la coronel Ward

Jeremy Allen White, como la voz de Rotta el Hutt, hijo de Jabba

Jonny Coyne, como un señor de la guerra del viejo Imperio

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” se estrenará en cines el 22 de mayo de 2026.

