El Departamento de Estado de EE.UU. afirma que revocará la visa de Petro por “acciones incendiarias” en Nueva York

Estados Unidos comunicó su intención de cancelar la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por lo que calificó como “acciones imprudentes e incendiarias”, informó el Departamento de Estado este viernes por la noche.

“Más temprano hoy, el presidente de Colombia [Gustavo Petro] se paró en una calle de Nueva York y pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran órdenes e incitaran a la violencia”, manifestó el Departamento de Estado en una publicación en X.

“Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, agregó.

Petro se encontraba en Nueva York para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mientras se dirigía a simpatizantes propalestinos afuera de la sede de la ONU, Petro repitió su llamado a una fuerza armada para “liberar Palestina”.

“[La fuerza global] tiene que ser más grande que la de Estados Unidos. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del ejército de EE.UU. que no apunten sus rifles a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, se escucha decir a Petro en un video publicado en las redes sociales.

CNN se ha comunicado con la oficina de Petro para solicitar comentarios y con el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener más información.

Caracol Radio de Colombia informó que Petro ya había abordado su vuelo para salir de EE.UU. cuando el Departamento de Estado anunció que revocaría su visa.

