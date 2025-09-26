Mexicano está en estado crítico tras recibir varios disparos durante el ataque a oficinas del ICE, según Univisión

Por Alaa Elassar y Norma Galeana, CNN

Un ciudadano mexicano se encuentra en estado crítico tras recibir varios disparos, incluyendo al menos uno en el cuello, durante el ataque a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas esta semana, según Univisión, afiliada de CNN.

Miguel Ángel García se encuentra con soporte vital tras recibir entre tres y cuatro disparos, según informó a Univisión su hermano, Fernando Gutiérrez. Una fuente familiarizada con el asunto también confirmó que García resultó herido en el tiroteo.

García, originario de San Luis Potosí, México, ha vivido en Estados Unidos durante dos décadas, donde trabajó como pintor, según declaró Gutiérrez a Univisión.

Otros dos detenidos recibieron disparos en el ataque del miércoles, incluyendo una persona que falleció. Las autoridades no han identificado a ninguna de las víctimas del tiroteo.

Se cree que el atacante es Joshua Jahn, de 29 años, según tres fuentes familiarizadas con el caso.

Las notas manuscritas que dejó Jahn indicaban “odio hacia el gobierno federal” y llevaron a los investigadores a creer que pretendía atacar al personal y la propiedad del ICE, a pesar de que las tres víctimas eran detenidos.

“La trágica ironía de su siniestro plan es que un detenido murió y otros dos resultaron heridos”, declaró Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, en una conferencia de prensa el jueves.

Los demás detenidos que presenciaron el tiroteo resultaron ilesos y continuarán con sus trámites migratorios, informaron funcionarios federales el jueves.

La madre de García fue deportada hace dos meses y solicita poder regresar a Estados Unidos para ver a su hijo, dijo Gutiérrez.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Caroll Alvarado, de CNN.