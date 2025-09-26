Skip to Content
Trayectoria del huracán Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

September 25, 2025 4:38 AM
Published 9:05 AM

Por CNN en Español

El huracán Humberto, que se ha intensificado rápidamente, avanza este viernes por el Atlántico central a cerca de 145 km/hora, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán se encuentra esta mañana a unos 725 km al noreste de las Islas de Sotavento del norte.

Se espera que Humberto continúe intensificándose rápidamente y se pronostica que para el domingo se convierta en un huracán de categoría 4, con vientos de 233 km/h.

Continuará moviéndose hacia el noroeste durante los próximos días. Sus vientos y lluvias podrían afectar a las Bermudas la próxima semana.

Esta es la trayectoria prevista de Humberto:

