Fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Un fuerte terremoto con una magnitud preliminar de 6,9 sacudió el centro de Filipinas alrededor de las 22:00, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El terremoto se produjo a tan solo 10 kilómetros (6 millas) bajo el agua, justo al oeste de Palompon, Filipinas.

Un terremoto de esta intensidad en la región podría causar víctimas y daños considerables en estructuras deficientes, según sugieren las primeras proyecciones, y conlleva la posibilidad de un tsunami localizado.

Más de medio millón de personas sintieron fuertes temblores en las islas Visayas, en el centro de Filipinas, según estimaciones de los modelos del USGS.

Un temblor muy fuerte provocará “daños considerables en estructuras deficientemente construidas o mal diseñadas”, así como “daños de leves a moderados en estructuras convencionales bien construidas”, según el USGS.

Los peores temblores probablemente se sintieron en la zona norte de las islas de Cebú y Leyte.

