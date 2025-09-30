Trayectoria del huracán Imelda: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

El huracán Imelda continúa su paso por el océano Atlántico la tarde de este martes. El sistema amenaza con oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas en la costa este de Estados Unidos.

A las 8:00 p.m., hora de Miami, el centro de Imelda estaba localizado a unos 1.015 kilómetros al noroeste de las Bermudas. Se desplazaba hacia el este-noreste a 19 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 140 km/h y se prevé que siga fortaleciéndose en las próximas 48 horas. Luego, se espera que Imelda se convierta en un ciclón postropical en unos días.

El NHC emitió una alerta de huracán para Bermuda.

Según el pronóstico, el centro del sistema se acercará a las Bermudas el miércoles por la tarde o noche.

Las previsiones indican que en Bermuda podrían registrarse condiciones de huracán desde la noche del miércoles, con condiciones de tormenta tropical desde la tarde. En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados de 50 a 100 mm entre miércoles y jueves en Bermuda, mientras que en la costa de Carolina del Norte se prevén entre 25 y 50 mm, con máximos de 100 mm.

El NHC advierte además de posibles inundaciones costeras menores en sectores de la costa sureste de EE.UU. durante mareas altas, especialmente entre Florida y Carolina del Sur. Asimismo, marejadas generadas tanto por Imelda como por el huracán Humberto ya se propagan hacia gran parte de la costa este de EE.UU., con riesgo de resacas y oleaje potencialmente mortales.

Esta es la trayectoria de Imelda:

