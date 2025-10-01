Militares israelíes comienzan a interceptar convoy de barcos de ayuda con destino a Gaza, según organizadores

Jack Guy, Billy Stockwell

Las fuerzas israelíes han comenzado a interceptar un convoy de barcos de ayuda con destino a Gaza la noche del miércoles, hora local, según los organizadores del viaje.

Varios miembros de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés), una organización que intenta llevar ayuda a Gaza utilizando barcos de todo el Mediterráneo, publicaron en redes sociales que la interceptación por parte de Israel había comenzado.

“Nuestras embarcaciones están siendo interceptadas ilegalmente”, dijo una publicación en la cuenta de X de GSF. “Las cámaras están fuera de línea y personal militar ha abordado las embarcaciones. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo”.

GSF dijo anteriormente que había detectado más de 20 embarcaciones no identificadas a solo tres millas náuticas por delante de la flota.

Mientras tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo el miércoles que la marina israelí contactó a la flotilla y “les pidió que cambiaran de rumbo”.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legal”, publicó el ministerio de Relaciones Exteriores en X.

Esto es lo que sabemos sobre la flotilla.

La Flotilla Global Sumud (GSF) está compuesta por más de 500 participantes de decenas de países, según los organizadores.

El convoy zarpó desde Barcelona, España, el 31 de agosto y ha sido reforzado por otros barcos activistas de otros puertos mediterráneos a medida que se ha acercado a Gaza.

La flotilla tiene como objetivo entregar alimentos, agua y medicinas a civiles en Gaza en un intento de romper el bloqueo marítimo israelí al territorio, que ya lleva 18 años.

Entre los participantes hay legisladores de España e Italia, así como la activista sueca Greta Thunberg.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había dicho que no se permitiría que la flotilla llegara a Gaza, y afirmó que tomaría “las medidas necesarias” para evitarlo.

El ministerio dijo que ha ofrecido repetidamente rutas alternativas para que la ayuda ingrese a Gaza, incluyendo una transferencia a través del puerto de Ashkelon en Israel.

Sin embargo, los organizadores de la flotilla dijeron a CNN que “no aceptarán la oferta de entregar la ayuda a nadie más que a los destinatarios previstos, que son los civiles en Gaza”.

GSF también dijo que algunas de sus embarcaciones fueron atacadas por drones y afirmó que los ataques formaban parte de una campaña israelí sostenida de intimidación.

Las fuerzas israelíes no respondieron a la solicitud de CNN de comentarios sobre los presuntos ataques con drones, pero el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha dicho que encontró documentos en Gaza que “prueban la implicación directa de Hamas” en la financiación y ejecución de la flotilla. La GSF ha rechazado estas afirmaciones como “propaganda”.

En respuesta a los supuestos ataques a los barcos, tanto Italia como España dijeron que enviarían buques navales para asistir a la flotilla y ayudar en cualquier posible operación de rescate.

Sin embargo, España dijo que su barco no entraría en la zona de exclusión marítima de Israel frente a la costa de Gaza, e Italia comunicó a la GSF que los buques permanecerían al menos a 150 millas náuticas de Gaza, según Reuters.

La primera ministra de Italia Giorgia Meloni también aconsejó a los participantes de la flotilla que no arriesgaran su seguridad continuando con la misión.

“No hay necesidad de arriesgar la propia seguridad e ingresar a una zona de guerra para entregar ayuda a Gaza, que el gobierno italiano podría haber entregado en cuestión de horas”, dijo el 24 de septiembre.

Activistas internacionales han intentado en el pasado entregar ayuda a Gaza, pero han sido interceptados por fuerzas israelíes o han sufrido algún tipo de ataque.

En mayo, activistas a bordo de un barco de ayuda dijeron que fueron atacados por un dron israelí en aguas internacionales frente a Malta.

Las fuerzas israelíes no negaron su implicación en el ataque con drones y un avión de carga de la Fuerza Aérea de Israel fue detectado por rastreadores de vuelos sobrevolando las aguas cerca de Malta durante un período prolongado antes del ataque, según el sitio web de rastreo de vuelos ADS-B Exchange.

Y en 2010, las fuerzas israelíes atacaron una flotilla de ayuda en aguas internacionales, matando a nueve ciudadanos turcos y desatando indignación en todo el mundo.

Una décima persona murió en 2014 debido a las heridas sufridas en el ataque, después de pasar cuatro años en coma.

