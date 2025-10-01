Trayectoria del huracán Imelda: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

El huracán Imelda continúa este miércoles su avance por el océano Atlántico hacia las Bermudas, donde podría tocar tierra.

El ciclón, que ahora alcanzó la categoría 2, ha llevado oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas a la costa este de Estados Unidos.

A las 11:00 a.m., hora de Miami, el centro de Imelda estaba localizado a unos 550 km al oeste-suroeste de las Bahamas. Se desplazaba hacia el este-noreste a 31 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h.

Esta es la trayectoria de Imelda:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.