Munich, Alemania, es el último aeropuerto europeo en cerrar tras una serie de avistamientos de drones

El aeropuerto de Munich, en Alemania, se vio obligado a cerrar temporalmente anoche tras una serie de avistamientos de drones, convirtiéndose en el último aeropuerto en cerrar debido a vuelos de drones inexplicables.

Un total de 17 vuelos fueron cancelados poco después de las 10 p.m., hora local, el jueves, afectando a casi 3.000 pasajeros, informó el aeropuerto en un comunicado.

Además, 15 vuelos entrantes fueron desviados a las ciudades alemanas de Stuttgart, Núremberg y Francfort, así como a Viena, en la vecina Austria, según el comunicado. El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar mostró varios aviones dando vueltas alrededor del aeropuerto cerca de las 11:00 p.m., hora local, antes de dirigirse a otros destinos.

El aeropuerto reabrió a las 5 a.m. hora local, cuando las llegadas y salidas de vuelos se consideraron seguras, dijo a CNN un operador de llamadas que atendía las consultas de los pasajeros.

Ahora, todo se ha reanudado. Algunos vuelos fueron cancelados, pero el aeropuerto volvió a abrir. Desde las 5:00 a.m., todas las llegadas y salidas son seguras, informaron.

El primer avión programado para aterrizar en Munich era un vuelo de larga distancia de Lufthansa procedente de Bangkok, con un aterrizaje previsto para las 5:25 a.m., según el sitio web del aeropuerto.

El aeropuerto, ubicado en Baviera, en el sur de Alemania, es un centro para la aerolínea nacional Lufthansa y atendió a casi 20 millones de pasajeros en la primera mitad de este año.

Un portavoz de Lufthansa dijo a CNN que 19 de sus vuelos fueron cancelados o desviados debido al cierre, incluidos tres vuelos de larga distancia a Asia que serán reprogramados.

Según indicaron, proporcionaron a los pasajeros afectados comida, bebida y mantas.

CNN se ha puesto en contacto con la policía estatal de Baviera, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y la agencia de inteligencia interna de Alemania para solicitar comentarios.

Munich se convierte en el último aeropuerto en cerrar tras avistamientos de drones en las cercanías. Una serie de avistamientos en varios aeropuertos de Dinamarca la semana pasada afectó a decenas de miles de pasajeros.

Posteriormente, Dinamarca prohibió todos los vuelos civiles de drones en su espacio aéreo mientras se preparaba para albergar una cumbre de líderes europeos en Copenhague esta semana para discutir el apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia y reforzar la seguridad europea.

En la cumbre se esperaba que los líderes discutieran varias medidas destinadas a proteger los cielos del continente, incluida una iniciativa emblemática llamada “muralla antidrones”.

La iniciativa de la muralla antidrones no sería un muro físico, sino una red estratificada de sistemas de detección e interceptación, basada en las capacidades antidrones de los distintos miembros de la Unión Europea.

Europa ha estado en máxima alerta en las últimas semanas debido a una serie de avistamientos de drones, así como a supuestas incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN sobre Polonia y Rumania, y la supuesta violación del espacio aéreo estonio por aviones de combate rusos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que aunque las autoridades no pueden concluir quién estuvo detrás de los avistamientos de drones en la nación, “al menos podemos concluir que hay principalmente un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia”.

El Kremlin ha negado su implicación en los avistamientos de drones, así como haber violado el espacio aéreo de Estonia.

Durante un extenso evento televisado de cuatro horas el jueves, que abordó varios puntos clave de fricción con Europa y Estados Unidos, Putin se burló de las afirmaciones occidentales sobre la posible implicación rusa en los recientes vuelos de drones sobre Dinamarca, calificándolas como parte de los supuestos esfuerzos de la OTAN para “avivar tensiones y así aumentar el gasto en defensa”.

“Ya no lo haré. Ni a Francia, ni a Dinamarca, ni a Copenhague”, bromeó, en referencia a las acusaciones de vuelos de drones.

Sin embargo, también emitió una amenaza velada.

“Estamos observando cuidadosamente la creciente militarización de Europa”, dijo. “¿Es todo esto solo palabras o es hora de que tomemos contramedidas? Nadie debe dudar de que la respuesta de Rusia no tardará mucho en llegar”.

Munich, una ciudad de más de un millón de habitantes, ya estaba en vilo después de que su famoso festival de la cerveza Oktoberfest fuera cerrado durante varias horas a principios de esta semana debido a una amenaza de bomba.

Esta es una noticia en desarrollo.

