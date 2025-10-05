Trayectoria de la tormenta tropical Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Priscilla continúa fortaleciéndose frente a la costa suroeste de México y podría convertirse en un huracán de gran tamaño en las próximas 24 horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) en su boletín intermedio de las 5:00 a. m. MST (12:00 UTC) de este domingo.

Según el reporte, el centro de Priscilla se encuentra a unos 475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, México, y a unos 800 kilómetros al sur-sureste del extremo sur de Baja California.

Priscilla se mueve hacia el nornoroeste a 7 km/h y se espera que mantenga este desplazamiento, con un aumento gradual en la velocidad de traslación durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada, el centro del sistema se moverá mar adentro y en paralelo a la costa suroeste de México a comienzos de esta semana.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 100 km/h con ráfagas más fuertes. Se prevé un fortalecimiento adicional en las próximas 48 horas, y el NHC pronostica que Priscilla se convertirá en huracán en el transcurso del domingo o a más tardar el lunes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros desde el centro.

Esta es su trayectoria prevista:

El Gobierno de México mantiene una alerta de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, indicó el NHC. Esto significa que son posibles condiciones de tormenta tropical en el área de vigilancia, generalmente en las próximas 48 horas.

Las bandas externas de Priscilla traerán lluvias intensas a sectores del suroeste de México hasta el lunes. Se esperan acumulaciones de 100 a 150 milímetros en zonas costeras de Michoacán y el extremo occidental de Guerrero, con máximos aislados de hasta 200 mm. En Colima, el occidente de Jalisco y el resto de la franja costera de Guerrero se pronostican entre 50 y 100 mm. Estas precipitaciones pueden generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas de terreno elevado.

Además, se prevén vientos de tormenta tropical en las áreas bajo alerta a partir de este domingo y el lunes.

El NHC advirtió que el oleaje generado por Priscilla ya afecta partes de la costa suroeste de México y alcanzará la costa centro-occidental de México y el sur de la península de Baja California el lunes. Estas marejadas pueden causar corrientes de resaca y oleaje peligroso, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales.

