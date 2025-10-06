Trayectoria del huracán Priscilla: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Priscilla, de categoría 1, continúa avanzando lentamente frente a la costa suroeste de México, mientras se prevén lluvias intensas y vientos con ráfagas fuertes para zonas costeras, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) en su boletín de las 5:00 p.m. (hora de la Montaña) de este lunes.

El centro de Priscilla se localiza a unos 300 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, México, y a 495 kilómetros al sur-sureste del extremo sur de Baja California. El sistema se mueve hacia el norte-noroeste a 13 km/h, y se espera un giro hacia el noroeste a una velocidad de avance ligeramente más rápida durante los próximos días.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 140 km/h, con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento en los próximos dos días, y se pronostica que Priscilla se convierta en un huracán de categoría 2 antes de que el debilitamiento comience a mediados de esta semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 kilómetros desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 335 kilómetros.

El Gobierno de México estableció zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, y se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

Esta es la trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.